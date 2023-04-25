Тайна старшего сына: Плетнева из «Диверсанта» почти удалось вывести на чистую воду

Кирилл Плетнев прославился как один из самых талантливых и плодовитых артистов страны. В его фильмографии уже числятся 98 проектов, хотя в этом году артист отметит лишь 44-й день рождения. При этом мало кто знает, что звезда экрана уже трижды становился отцом.

Так, младшего наследника Плетневу родила Нино Нинидзе, а среднего — Лидия Милюзина. Старший же сын Георгий появился на в 2007 году, но имя его матери артист старательно держит в тайне.

Звезда «Диверсанта» не раскрывает детали личной жизни и игнорирует вопросы СМИ, однако преданные фанаты регулярно строят различные теории. Например, большинство из них уверены, что ребенка ему подарила сестра его близкого друга Анна Пскова. Другие же считают, что матерью может быть ассистент режиссера Наталья, с которой у него был служебный роман. К тому же в то время Плетнев состоял в отношениях Татьяной Арнтгольц, Алисой Гребенщиковой и другими артистками.

Знаменитость не только держит в тайне личность своей экс-избранницы, но и не показывает наследников в социальных сетях. Он крайне редко делится совместными с детьми снимками, предпочитая держать их как можно дальше от внимания публики.