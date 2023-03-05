Тайна раскрыта: куда на самом деле звезда «Барвихи» пропала на пике карьеры

Лянка Грыу прославилась на всю страну благодаря сериалам «Барвиха» и «Тест на беременность». Миллионы фанатов осыпали артистку комплиментами, но несколько лет назад она неожиданно оставила карьеру и переехала с семьей в США.

Первое время артистка не рассказывала о причинах отъезда, но не так давно решилась на откровенное признание. Как оказалось, ее сын Максим родился с аутизмом, поэтому она вместе с мужем Михаилом Вайнбергом решила жить в США, где ребенку будет легче адаптироваться.

В течение восьми лет артистка была в Америке и заботилась о наследнике. Она практически не работала и посвящала все свое время лишь Максиму, что, как она призналась, привело к улучшению его состояния.

«За эти восемь лет мы сделали огромный прогресс, и сейчас ребенок ходит в школу и живет яркой, социальной жизнью!» — рассказала Лянка в своем блоге.

В прошлом году артистка и ее супруг объявили о разводе. Сегодня знаменитость вместе со своим сыном вновь живет в Москве, где пытается восстановить свою карьеру, а с бывшим мужем поддерживает дружеские отношения.