Татуировка может поставить крест на карьере звезды Голливуда: причина удивит

Звезды Голливуда — это тоже люди, которые не отказывают себе в удовольствии набить татуировку. Правда, для них такое решение может обернуться весьма неприятными последствиями.

Нательный рисунок способен поставить жирный крест на карьере в кинематографе. Все дело в том, что прежде чем согласиться на роль в очередном проекте, актер с тату должен взять официальное разрешение у своего мастера на демонстрацию его работ в кадре. Такое правило было введено после скандала, вызванного выходом фильма «Мальчишник в Вегасе».

В одном из эпизодов комедии главный герой просыпается с тату на своем лице как у Майка Тайсона. Мастер, сделавший этот рисунок американскому боксеру, оскорбился и обратился в суд. В результате сторонам удалось договориться, но киношники выводы сделали. Теперь они желают обезопасить себя от разбирательств, связанных с нарушением авторских прав.

Это означает, что сделавший тату актер рискует остаться без яркой роли в том случае, если его мастер вдруг не соизволит дать ему разрешение на съемки. Скрывать же нательные рисунки при помощи грима — процесс долгий и утомительный, поэтому далеко не все знаменитости соглашаются на такое.