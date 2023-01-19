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Татуировка может поставить крест на карьере звезды Голливуда: причина удивит

19 января 2023 13:15
Татуировка может поставить крест на карьере звезды Голливуда: причина удивит

Знаменитости вынуждены идти на большой риск.
 

Звезды Голливуда — это тоже люди, которые не отказывают себе в удовольствии набить татуировку. Правда, для них такое решение может обернуться весьма неприятными последствиями.

Нательный рисунок способен поставить жирный крест на карьере в кинематографе. Все дело в том, что прежде чем согласиться на роль в очередном проекте, актер с тату должен взять официальное разрешение у своего мастера на демонстрацию его работ в кадре. Такое правило было введено после скандала, вызванного выходом фильма «Мальчишник в Вегасе».

В одном из эпизодов комедии главный герой просыпается с тату на своем лице как у Майка Тайсона. Мастер, сделавший этот рисунок американскому боксеру, оскорбился и обратился в суд. В результате сторонам удалось договориться, но киношники выводы сделали. Теперь они желают обезопасить себя от разбирательств, связанных с нарушением авторских прав.

Это означает, что сделавший тату актер рискует остаться без яркой роли в том случае, если его мастер вдруг не соизволит дать ему разрешение на съемки. Скрывать же нательные рисунки при помощи грима — процесс долгий и утомительный, поэтому далеко не все знаменитости соглашаются на такое.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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