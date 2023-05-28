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Татуированный брутал: от изящного Джаспера из «Сумерек» ничего не осталось (фото)

28 мая 2023 14:15
Татуированный брутал: от изящного Джаспера из «Сумерек» ничего не осталось (фото)

Годы заметно изменили кумира миллионов.

Джексон Рэтбоун завоевал сердца фанаток по всему миру благодаря вампирской саге «Сумерки». В серии фильмов он исполнил роль Джаспера, которая в итоге стала главной в его карьере.

После успешных картин он продолжил сниматься в кино, но следующие его проекты не были так популярны у публики. Зрители могли видеть его в фильме ужасов «Мертвецы» и, например, в боевике «Охота на ведьм», где его коллегой стал Микки Рурк.

Татуированный брутал: от изящного Джаспера из «Сумерек» ничего не осталось (фото)

О своей жизни Рэтбоун рассказывает в социальных сетях, но предпочитает делиться там не карьерными успехами, а личной жизнью. Во множестве публикаций он красуется вместе со своей супругой Шейлой Хафсади и их тремя детьми. Фанаты же отмечают, что за прошедшие годы артист заметно изменился: он может похвастаться отменной физической формой и десятком татуировок, которые украшают все его тело.

«Влюблена в тебя с „Сумерек“, но теперь ты как будто другой человек», «Очень изменился», «Уже совсем не наш любимый Джаспер», — пишут пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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