Татуированный брутал: от изящного Джаспера из «Сумерек» ничего не осталось (фото)

Джексон Рэтбоун завоевал сердца фанаток по всему миру благодаря вампирской саге «Сумерки». В серии фильмов он исполнил роль Джаспера, которая в итоге стала главной в его карьере.

После успешных картин он продолжил сниматься в кино, но следующие его проекты не были так популярны у публики. Зрители могли видеть его в фильме ужасов «Мертвецы» и, например, в боевике «Охота на ведьм», где его коллегой стал Микки Рурк.

О своей жизни Рэтбоун рассказывает в социальных сетях, но предпочитает делиться там не карьерными успехами, а личной жизнью. Во множестве публикаций он красуется вместе со своей супругой Шейлой Хафсади и их тремя детьми. Фанаты же отмечают, что за прошедшие годы артист заметно изменился: он может похвастаться отменной физической формой и десятком татуировок, которые украшают все его тело.