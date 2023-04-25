Тарзан точно не приемный? Обомлеете, увидев редкое фото свекрови Королевой

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, является яркой фигурой в отечественном шоу-бизнесе. Эффектный стриптизер отхватил себе популярную певицу Наташу Королеву. Супруг исполнительницы то и дело оказывается в центре всеобщего внимания.

Танцовщик охотно общается с журналистами и фанатами, но при этом крайне редко говорит о своих родителях — Нине Тимофеевне и Виталии Григорьевиче. Многие поклонники Тарзана никогда их не видели. Супруги не стремятся к публичности, не дают интервью и не ходят по различным ток-шоу.

Однако в социальных сетях бодибилдера все же нашлась редкая фотография, благодаря которой интернет-пользователи смогли, наконец, узнать, как выглядит свекровь и свекр Королевой.

Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, но это явно не тот случай. К удивлению подписчиков, пожилые родители эпатажной звезды выглядят довольно скромно. Артист оказался совсем не похож на отца и мать, поэтому многие задались вопросом о том, не приемный ли он.