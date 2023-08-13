Таролог назвала имена мужчин, которые никогда не взрослеют: от таких надо бежать

Кто не слышал шутку про то, что первые сорок лет детства - самые тяжелые в жизни мужчины? Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Многие мужчины до самых седин сохраняют страсть к компьютерным играм, спорту и другим свойственным сильному полу забавам. Но одно дело - увлечения, которым уделяется только часть времени, и совсем другое - характер и личностные качества, от которых никуда не денешься и не исправишь. Таролог назвала имена, которые носят самые инфантильные и капризные мужчины.

Арсений

“Мужик сказал - мужик сделал”.

Это расхожее выражение не имеет ничего с Арсением. Обладатель этого имени - настоящий выдумщик и фантазер. Он способен наобещать своей возлюбленной с три короба, в деталях расписать ей роскошное совместное будущее, но вряд ли выполнит хоть что-то из этого. И сильно удивится, если ему напомнить.

Замечания в свой адрес Арсений воспринимает крайне болезненно. Вместо того чтобы прислушаться к словам второй половинки, которая желает ему только добра, обладатель имени надувает губы и всем своим видом демонстрирует обиду. Меняться ради любимой он совершенно точно не намерен, а вот вить из нее веревки - это пожалуйста.

Тимофей

Парень, нареченный именем Тимофей, мало задумывается о будущем, о завтрашнем дне. Он живет настоящим моментом, и вместо того чтобы заняться работой, бьет балду - мол, потрудиться всегда успеет. Тимофей способен прокрастинировать целыми днями, а потом метаться, не в силах справиться с горящими дедлайнами.

В такие моменты он обращается за помощью к своей партнерше.

Тимофей слезно умоляет ее о поддержке, и по-настоящему любящая женщина, несомненно, уступит его просьбам. Вот только со временем такая ситуация становится обыденностью. Обладатель имени знает, что избранница всегда готова разгребать его долги, и пользуется этим.

Марк

“Капризный манипулятор”, - так можно описать не только маленького ребенка, который виртуозно играет на родительских чувствах, но и взрослого мужчину по имени Марк. Обладатель этого имени упертый и эгоистичный. В детстве он в совершенстве постиг искусство шантажировать близких и перенес его во взрослую жизнь.

Избраннице придется с ним несладко. Марк не готов идти на компромисс, он всегда будет делать так, чтобы партнерша подстроилась под него, отказалась от своих первоначальных планов и точек зрения.