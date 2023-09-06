Тарасова указала фигуристке на ее место: заодно влетело и Плющенко
Заслуженный тренер сомневается в компетентности спортсменки.
Легенда фигурного катания Татьяна Тарасова известна своей прямотой. Заслуженный тренер выразила беспокойство по поводу решения 20-летней фигуристки Алены Косторной начать карьеру хореографа. Молодая спортсменка будет помогать в создании ледовых шоу в академии Евгения Плющенко.
Тарасова считает, что решение было принято слишком поспешно, подчеркивая, что Косторной еще нужно набраться опыта, работая с детьми и подростками. Кроме того, после недавного перехода Алены из одиночного катания в парное дополнительная нагрузка может создать риски для ее собственной карьеры.
«Алена не имеет опыта ни в одной из этих областей. Это, безусловно, эксперимент и рискованное решение. Но молодежь сегодня такая, они видят свой путь. Я желаю ей не потеряться в этом», — поделилась своим мнением Татьяна Тарасова в интервью для «Матч ТВ».