Таня в подметки не годится: внешний вид любимой женщины Саши из «Универа» вас удивит

Андрей Гайдулян стал популярным благодаря участию в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Во втором проекте он примерил на себя роль примерного семьянина, который собрал в себе множество клише и стереотипов о российских мужчинах.

Пара Александра и Татьяны Сергеевых полюбилась зрителям настолько сильно, что было выпущено уже 280 эпизодов. Между главными актерами образовались дружеские отношения. Но, несмотря на явную химию на экране, дальше съемочной площадки они не продвинулись.

У артиста весьма непростая личная жизнь.

В отличие от своего героя, он не женат. Более того, за его плечами уже есть развод.

Нынешняя избранница Андрея — красавица Александра Велескевич. У девушки фактурная, запоминающаяся внешность, и она чуть выше своего возлюбленного. Вместе они выглядят гармонично и ярко, чего не скажешь о паре Саши и Тани из популярного сериала.