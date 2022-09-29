Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Талии похудевшего Холодова из «Следа» позавидует любая россиянка (фото)

Талии похудевшего Холодова из «Следа» позавидует любая россиянка (фото)

29 сентября 2022 08:45
Талии похудевшего Холодова из «Следа» позавидует любая россиянка (фото)

Актер смог избавиться от лишнего веса.

Актер Руслан Сасин известен зрителям по роли в сериале «След»: он сыграл талантливого программиста Андрея Холодова. Герой задержался в проекте на долгие 10 лет, помогая следователям в распутывании преступлений. В Сети Сасина уже начали критиковать, называя «актером одной роли». Хотя «долгие» персонажи и ранее были в его карьере — например, в «Солдатах» Руслан снимался 8 лет.

Поклонники сериала «След» не могли не обратить внимание, что в середине проекта внешность полноватого актера начала меняться. Как оказалось, Руслан серьезно взялся за свое здоровье и решил избавиться от лишних килограммов, с которыми жил с юности. Путь похудения он освещал в соцсетях. Сасин правильно питался, занимался тренировками и много бегал. Иногда он преодолевал дистанции в 15 и 20 километров, хвастаясь достижениями подписчикам.

В результате Руслан смог похудеть на 60 килограммов. Сейчас его талии на свежих снимках завидуют даже подписчицы, отмечая, что преображение сделало актера моложе.

Талии похудевшего Холодова из «Следа» позавидует любая россиянка (фото)
Фото: Кадр из сериала "След" , соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
12 комментариев
Related video