Талии похудевшего Холодова из «Следа» позавидует любая россиянка (фото)

Актер Руслан Сасин известен зрителям по роли в сериале «След»: он сыграл талантливого программиста Андрея Холодова. Герой задержался в проекте на долгие 10 лет, помогая следователям в распутывании преступлений. В Сети Сасина уже начали критиковать, называя «актером одной роли». Хотя «долгие» персонажи и ранее были в его карьере — например, в «Солдатах» Руслан снимался 8 лет.

Поклонники сериала «След» не могли не обратить внимание, что в середине проекта внешность полноватого актера начала меняться. Как оказалось, Руслан серьезно взялся за свое здоровье и решил избавиться от лишних килограммов, с которыми жил с юности. Путь похудения он освещал в соцсетях. Сасин правильно питался, занимался тренировками и много бегал. Иногда он преодолевал дистанции в 15 и 20 километров, хвастаясь достижениями подписчикам.

В результате Руслан смог похудеть на 60 килограммов. Сейчас его талии на свежих снимках завидуют даже подписчицы, отмечая, что преображение сделало актера моложе.