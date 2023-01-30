Такую толстую балерину мир еще не видел: как британка взорвала Интернет (фото)

Стереотипы в мире спорта стираются все больше. Например, для того чтобы заниматься балетом, совершенно необязательно иметь идеальное тело, постоянно сидеть на диетах и проводить в спортзале по несколько часов. Достаточно просто любить свое дело. Хлои Эллиот доказала это ярко, громко и на весь мир.

Молодая plus-size блогерша из Великобритании активно ведет блог в соцсетях, является пропагандисткой бодипозитива и обожает балет, несмотря на свою комплекцию. Хлои часто выкладывает в Сеть записи своих тренировок и фото, которые порой кажутся просто нереальными.

Аудитория поделилась на два лагеря. Одни поддерживают Хлои: «Приятно смотреть на гибкость бедер и общую технику». Другие высказываются куда менее приятно: «В танцевальных залах и на сцене никому не хочется видеть толстых людей, ползающих, потеющих и громко падающих после каждого прыжка. Легкость и лишний вес несовместимы».

Но девушке, кажется, совершенно безразлично, что говорят злые языки. Она занимается любимым делом, развиваясь духовно и физически.