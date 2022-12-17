Такой Валентину Будько из «Сватов» вы не видели: внешность актрисы вас ошарашит

Комедийный телесериал «Сваты» понравился зрителям всех возрастов. Колоритные персонажи с чувством юмора влюбили в себя людей, о чем свидетельствуют выпущенные 7 сезонов и новогодний мюзикл.

Актерский состав проекта невозможно представить без харизматичной Татьяны Кравченко, которая сыграла Валентину Будько.

Большинству людей она запомнилась как бабушка из популярного сериала.

Артистка несколько десятилетий проработала в московском театре «Ленком», а первая экранная роль была в 1977 году в картине «Приезжая». Татьяна в молодости отличалась лучезарной улыбкой и светлыми небесно-голубыми глазами. Красивая, стройная девушка хорошо смотрелась в кадре и примерила сотни амплуа. Её коллега по «Сватам» Федор Добронравов наверняка не признал бы свою экранную супругу в юные годы.