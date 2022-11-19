Такой Пугачеву народ не видел: Орбакайте слила в Сеть неожиданные кадры с матерью

В детстве Кристина Орбакайте была обделена вниманием звездной мамы: Алла Пугачева постоянно пропадала на съемках и концертах. Орбакайте воспитывали бабушка и другие родственники. Однако с годами мать и дочь стали близки – и сейчас хорошо понимают, как важны семейные узы.

В своих соцсетях Кристина Орбакайте поделилась милым роликом с подборкой архивных фотографий Примадонны – от младенчества до пожилых лет.

На юных фото Пугачева выглядит абсолютно неузнаваемой: крошечная девочка, скромная тонкая девушка. Видеоряд сопровождает известная песня Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет».