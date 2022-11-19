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Такой Пугачеву народ не видел: Орбакайте слила в Сеть неожиданные кадры с матерью

19 ноября 2022 15:30
Такой Пугачеву народ не видел: Орбакайте слила в Сеть неожиданные кадры с матерью

Видео оказалось очень трогательным.

В детстве Кристина Орбакайте была обделена вниманием звездной мамы: Алла Пугачева постоянно пропадала на съемках и концертах. Орбакайте воспитывали бабушка и другие родственники. Однако с годами мать и дочь стали близки – и сейчас хорошо понимают, как важны семейные узы.

В своих соцсетях Кристина Орбакайте поделилась милым роликом с подборкой архивных фотографий Примадонны – от младенчества до пожилых лет.

На юных фото Пугачева выглядит абсолютно неузнаваемой: крошечная девочка, скромная тонкая девушка. Видеоряд сопровождает известная песня Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет».

Такой Пугачеву народ не видел: Орбакайте слила в Сеть неожиданные кадры с матерью
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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