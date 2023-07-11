Такой позор на старости лет: дочь Успенской гонят палками со сцены после очередного выступления

Любовь Успенская упорно идет к тому, чтобы ее единственная дочь стала знаменитой. На днях Татьяна Плаксина дала первый в своей жизни сольный концерт. Но Pacha Tati, а именно такой псевдоним выбрала себе звездная наследница, пока не удается растопить сердца слушателей.

Королева шансона похвасталась в соцсетях видеороликом с выступлением Плаксиной. Такого позора на старости лет одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса вряд ли ждала. Даже преданные поклонники Успенской гонят палками со сцены ее дочь. Многие считают, что у Татьяны нет вокального таланта. К тому же россияне еще не забыли скандальное поведение знаменитости, которая не так давно употребляла запрещенные препараты и обвиняла свою мать в домашнем насилии.