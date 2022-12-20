Такой глупости даже во сне не привидится: за что цыгане растоптали сериал «Цыганка»

Сериал «Цыганка» полюбился российским зрителям. Проект, рассказывающий о жизни кочевого народа, основан на истории любви, оторваться от которой невозможно.

С неподдельным интересом наблюдали за ней и настоящие ромалы, вот только всеобщего восторга, как оказалось, не разделили. Все потому, что они увидели в сериале массу неточностей, которых обычному зрителю, не знакомому с цыганской культурой, не заметить.

У цыган нашлась масса причин критиковать сериал, но больше всего они растоптали его за язык и одежду главных героев. В кадре персонажи одеты слишком вычурно и театрально. В реальной жизни ромалы если и наряжаются, то куда скромнее.

Что же касается цыганского языка, то он в ходе повествования слышен часто. Однако, как пишет «Новый очаг», те актеры, которые не являются его истинными носителями, грешат неверным произношением и часто путают ударения.