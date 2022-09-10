Такого вы точно не ожидали: как сложилась судьба родившей в 11 лет Вали Исаевой

Валя родила троих и все еще таскается по ток-шоу.

В 2005-м году история 11-летней Вали Исаевой потрясла страну – девочка родила от 19-летнего гражданина Таджикистана, Хабиба Патахонова, снимавшего комнату в их московской квартире. Случай активно обсуждали на телевидении. Злые языки говорили, что Хабиб хотел задержаться в Москве, а Валя искала любви, которой не получила от пьющей матери.

Дочь назвали Аминой. И когда Вале исполнилось 18 лет, они с Хабибом сыграли свадьбу. Самая молодая мама России закончила колледж и устроилась работать продавщицей. В 2013-м году она родила от мужа второго ребенка – сына Амира.

В 2014 году пара вновь начала мелькать на телевидении – якобы супруги решили развесить из-за измены Вали. Но история оказалась пиар-ходом ради денег. И в 2019-м в семье Хабиба и Вали родился третий ребенок – Дамир.

Сейчас Вале Исаевой 26 лет, у нее подрастает 15-летняя дочь. Валя рассказывает, что не хочет для Амины повторения ее судьбы, поэтому предостерегает дочь от романов с мужчинами и ранней беременности.