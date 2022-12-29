Такого Санта-Клауса вы еще не видели: чернокожей Вупи Голдберг до него далеко (фото)

Появление Санта-Клауса в любом фильме приковывает зрительское внимание. Культовый персонаж способен украсить сюжет, или, наоборот, испортить.

Так, сказочный герой в исполнении Мэла Гибсона в фильме «Охота на Санту» собрал рекордное количество негативных отзывов и обошел саму Вупи Голдберг в картине «Зови меня Санта-Клаус». Там актриса появилась в красном костюме, характерной новогодней шапочке и с белыми дредами. Ей пришлось выдержать шквал негатива в свой адрес.

Однако перформанс Гибсона в боевике возмутил общественность еще сильнее. Сюжет рассказывает об избалованном мальчике, который нанимает киллера, чтобы расправиться с Сантой. Но дед не так прост: он готов сразиться с любым врагом.

Пользователи Сети писали гневные комментарии, критикуя и фильм, и образ, созданный актером. Здесь Санта-Клаус совсем не тот забавный и добродушный дед, к которому привык весь мир.

Один из зрителей отметил, что герой Гибсона одновременно напоминает супергероя в отставке и клоуна. Другой пользователь написал, что Санта-Клаус только отталкивает своей грубостью. И, хотя Мэл Гибсон пытался передать неоднозначность персонажа, ему это не удалось. А кого-то главный герой раздражал еще больше, чем отрицательные персонажи боевика.