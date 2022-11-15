Такого результата не ждал никто: самого грязного человека в мире отмыли впервые за 60 лет

Пожалуй, ни один здравомыслящий человек не согласится повторить рекорд Аму Хаджи. Иранец прославился тем, что не мылся 60 лет. На этом его причуды не заканчивались.

Старик вел бродячий образ жизни: постоянной крыши над головой у него не было, питался же он исключительно трупами животных, пил дождевую воду и очень много курил. Табака у Хаджи не было: в трубку он забивал найденные на улице фекалии. Сколько бы односельчане ни пытались уговорить Аму съесть нормальную еду, которую готовили для него, он отказывался.

Зато людям удалось убедить старика сходить в душ, а местным журналистам — выяснить, почему не одно десятилетие он всячески избегал чистой воды. Оказалось, что дядюшка Хаджи боялся ее, поскольку в детстве испытал некую психологическую травму, подробности которой раскрывать не пожелал.

Кроме того, Аму не мылся, поскольку считал, что если вновь станет чистым, то непременно заболеет и умрет. Такого не ждал никто, но пророчество иранца, который прежде мог похвастаться отменным здоровьем, сбылось. Вскоре после того, как 94-летний Хаджи все же смыл себя всю грязь, он ушел в мир иной.