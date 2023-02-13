Такого поступка от красавицы не ожидали: за что американцы возненавидели Одри Хепберн

«Завтрак у Тиффани» занимает особое место в фильмографии Одри Хепберн. Именно эту картину особенно выделяют поклонники легендарной актрисы.Впрочем, этот же проект привел к тому, что знаменитость стала жертвой травли.

Кроме Хепберн звездой детища Блейка Эдвардса стал рыжий кот по кличке Оранджи. Пушистый красавец часто появлялся в кадре и неизменно вызывал восторг публики. Однако есть в ленте и такой эпизод, который вызвал оторопь у зрителей со всего мира. Речь идет о том моменте, когда героиня Хепберн выгоняет своего четвероногого друга на улицу. Ситуацию усугубил тот факт, что в этот самый момент шел проливной дождь, а значит, питомец рисковал вымокнуть насквозь и заболеть. Однако Холли Голайтли это ничуть не смутило.

Впоследствии за подобное отношение к животным американцы возненавидели популярную актрису. Дошло до того, что эпизод с Оранджи был признан самым отталкивающим в карьере легенды мирового кинематографа.