Такого от Яковлевой не ждали: происходящее на съемках «Склифосовского» слили в Сеть

В Сочи стартовали съемки проекта «Море. Солнце. Склифосовский». Не успели поклонники обрадоваться этой новости, как в Сети вспыли подробности съемок, от которых у многих волосы встали дыбом.

В Telegram-канале «Склифосовский » появились фотографии и видео со съемочной площадки, на которых актриса Елена Яковлева, исполняющая в сериале ключевую роль, показала себя во всей красе. Оказалось, что за кадром звезда не отказывает себе в одной вредной привычке, о которой ее фанаты прежде не подозревали. Во время съемок она также не стесняется ругаться на своих коллег, используя при этом ненормативную лексику.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо такой публикации и горячо обсудили увиденное в комментариях.