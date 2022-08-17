Такого от Яковлевой не ждали: происходящее на съемках «Склифосовского» слили в Сеть
Эмоции актрисы вышли из-под контроля.
В Сочи стартовали съемки проекта «Море. Солнце. Склифосовский». Не успели поклонники обрадоваться этой новости, как в Сети вспыли подробности съемок, от которых у многих волосы встали дыбом.
В Telegram-канале «Склифосовский» появились фотографии и видео со съемочной площадки, на которых актриса Елена Яковлева, исполняющая в сериале ключевую роль, показала себя во всей красе. Оказалось, что за кадром звезда не отказывает себе в одной вредной привычке, о которой ее фанаты прежде не подозревали. Во время съемок она также не стесняется ругаться на своих коллег, используя при этом ненормативную лексику.
Пользователи Сети не смогли пройти мимо такой публикации и горячо обсудили увиденное в комментариях.
«О, первые спойлеры еще и с нецензурной бранью», «Впервые вижу Яковлеву с сигаретой», «Я в шоке!» — подметили поклонники сериала.