Такого не ожидал никто: неприглядный поступок сына Крачковской ужаснул россиян

Буквально недавно пользователи соцсетей обсуждали удручающее состояние могилы заслуженной артистки Натальи Крачковской. Случайные прохожие заметили, что на кладбище найти место захоронения звезды советского кино очень сложно. На ее могиле нет ни памятника, ни обычного креста. Отсутствует там и фото актрисы, которое заменяет лишь табличка с ее именем.

Поклонники посетовали, что сын не следит за местом упокоения Крачковской. Ранее Василий, который работает звукорежиссером, объявлял о том, что памятник на могилу матери изготовят уникальные грузинские мастера. Но их работа затянулась, ведь артистка скончалась уже 6 лет назад.

Теперь же мужчина неохотно общается с журналистами на эту тему. От вопросов «Экспресс газеты » Василий просто отмахнулся, подчеркнув, что планы по установке обелиска по-прежнему существуют. А предположения о том, что крест с могилы Крачковской могли украсть, и вовсе вывели его из себя. По его словам, этот крест «никому не нужен». Такого отношения не ожидал никто из фанатов Натальи Крачковской.