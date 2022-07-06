Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такого не ожидал никто: неприглядный поступок сына Крачковской ужаснул россиян

Такого не ожидал никто: неприглядный поступок сына Крачковской ужаснул россиян

6 июля 2022 10:45
Такого не ожидал никто: неприглядный поступок сына Крачковской ужаснул россиян

Мужчина отмахнулся от упреков о состоянии могилы актрисы.

Буквально недавно пользователи соцсетей обсуждали удручающее состояние могилы заслуженной артистки Натальи Крачковской. Случайные прохожие заметили, что на кладбище найти место захоронения звезды советского кино очень сложно. На ее могиле нет ни памятника, ни обычного креста. Отсутствует там и фото актрисы, которое заменяет лишь табличка с ее именем.

Поклонники посетовали, что сын не следит за местом упокоения Крачковской. Ранее Василий, который работает звукорежиссером, объявлял о том, что памятник на могилу матери изготовят уникальные грузинские мастера. Но их работа затянулась, ведь артистка скончалась уже 6 лет назад.

Теперь же мужчина неохотно общается с журналистами на эту тему. От вопросов «Экспресс газеты» Василий просто отмахнулся, подчеркнув, что планы по установке обелиска по-прежнему существуют. А предположения о том, что крест с могилы Крачковской могли украсть, и вовсе вывели его из себя. По его словам, этот крест «никому не нужен». Такого отношения не ожидал никто из фанатов Натальи Крачковской.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video