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Такого красавчика лишились: посмотрите, кто мог играть в «Глухаре» вместо Аверина

6 мая 2023 05:50
Такого красавчика лишились: посмотрите, кто мог играть в «Глухаре» вместо Аверина

Артист далеко не сразу оказался в любимом проекте.

Максим Аверин дебютировал в роли следователя Сергея Глухарева в сериале «Глухарь» в 2008 году. Эксперты и зрители до сих пор называют эту роль одной из самых лучших в карьере артиста, однако изначально создатели сериала не представляли его в своем проекте.

По словам режиссера Гузэль Киреевой, которая рассказала историю создания шоу в интервью изданию «Антенна», она долго не могла определиться, кто же сыграет главную роль в «Глухаре». Она перебирала множество актеров и выбрала Кирилла Плетнева и Валерия Еременко. Но первый артист отказался из-за других съемок, а директор второй звезды запросил слишком большой гонорар.

Такого красавчика лишились: посмотрите, кто мог играть в «Глухаре» вместо Аверина

Уже отчаявшись, Гузэль наткнулась на видео с Авериным, которое ее покорило. В итоге она решила пригласить артиста на пробы, после которых окончательно определилась с исполнителем главной роли. Аверин же не подвел ее ожиданий и уже после первых серий стал одним из главных «народных полицейских» на отечественном экране.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Глухарь»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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