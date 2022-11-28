Такого финала точно не ждали: как живут перепутанные в роддоме дети 24 года спустя

История произошла в 1998 году, когда в роддоме города Копейска одновременно появились на свет две девочки с похожими фамилиями — Андрущак и Андрикова. Акушерки перепутали новорожденных, тем самым круто повлияв на их судьбу.

О подмене стало известно, когда девочкам уже исполнилось по 12 лет. Все началось с того, что отец одной из девочек заподозрил неладное, увидев, что в семье растет смуглянка от светлокожих родителей. Потом был проведен тест ДНК, который опроверг их родство. Мать девочки решила выяснить, в чем тут дело.

Она обратилась в полицию, и вскоре выяснилось, что ее родная дочь живет в семье таджиков в соседнем поселке. Дело приняло резонансный характер благодаря вмешательству Андрея Малахова, и роддом, где появились девочки, обязали выплатить компенсации семьям.

История прогремела на всю страну. Родители строили планы и хотели жить дружной семьей, однако их мечты не сбылись. Как пишет издание «Новый очаг», сегодня девочки не общаются друг с другом и с биологическими мамами и папами, предпочитая считать приемных родителей родными.