Такое зрелище не забыть: как выглядит японская Рапунцель, не подстригавшаяся 17 лет

42-летнюю жительницу Страны восходящего солнца Рин Камбе называют не иначе, как японской Рапунцель. Она уже 17 лет не стрижется и не красится, и за это время длина ее волос превысила два метра.

Такое решение Рин приняла, когда увлеклась буддизмом и стала молиться о даровании ей успешной творческой карьеры. Тогда она всерьез увлеклась танцами и решила использовать «натуральные длинные волосы» как оружие воздействия на зрителей.

Как рассказала она изданию Daily Mirror, уход за ними теперь занимает больше трех часов: столько времени нужно ей, чтобы помыть голову, сделать массаж, высушить волосы феном и расчесать, а затем нанести средства для ухода.

В итоге Камбе почти постоянно собирает волосы в пучок.

«С распущенными я просто не в состоянии ничего делать, а на улицу и вовсе не выйду», — призналась японка журналистам.

Чтобы собрать даже самый простой пучок, ей каждый день нужно не меньше 10-15 минут.