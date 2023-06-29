Такое в «Ералаше» не дозволялось больше никому: куда пропал любимчик Грачевского

Киножурнал «Ералаш» обеспечил многим актерам блестящий карьерный старт. Любимчик Бориса Грачевского Михаил Казаков оказался в этой компании, однако его успех длился недолго.

Актер снимался в «Ералаше» до 16 лет, что стало исключением, ведь ребят старше 14 в киножурнале не снимали. Это говорило о том, что у Грачевского был явный пиетет перед Казаковым. Затем Михаилу досталась роль в «Папиных дочках» — в ситкоме он сыграл Полежайкина, воздыхателя Галины Сергеевны. Популярность Казакова нарастала год от года.

Однако биографию актера омрачил один факт. Еще до «Папиных дочек» Михаила обвинили в убийстве некоего Кирилла Гуркина. Артист якобы защищал от него свою приятельницу Вику. Дело закончилось примирением сторон, и Казакова отпустили. Грачевский всячески заступался за своего любимца и уверял, что его подопечного подставили, ведь в реальной жизни Михаил был добрым и мягким юношей.

Увы, после «Папиных дочек» карьера Казакова не задалась. Возможно, виной тому стало резкое похудение актера. Стройный и накачанный Михаил утратил свое обаяние и «выпал» из привычного амплуа.

В 2020 году о Казакове заговорили снова. Он упал с 12-го этажа, после чего стал инвалидом — теперь он передвигается на костылях. После произошедшего супруга бросила его и забрала с собой их сына.

По слухам, Михаил пытается вернуть карьеру и даже появится в новом сезоне «Папиных дочек».