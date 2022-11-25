Такое унижение сложно представить: что сотворила со Штирлицем «серая мышка»

Личная жизнь Вячеслава Тихонова могла бы лечь в основу драматического фильма. Актер влюбился в Нонну Мордюкову, но их брак был обречен с самого начала. Супруги расстались из-за измены со стороны артистки. Вскоре на горизонте появилась Тамара, которая и стала второй женой Штирлица.

С виду она была полной противоположностью темпераментной казачке Нонне. На окружающих переводчица и учительница французского производила впечатление «серой мышки». На самом же деле она такой не была.

Совместная жизнь с Тамарой быстро превратила Тихонова из главного секс-символа страны в подкаблучника. Актер подчинялся супруге буквально во всем и даже выглядеть стал иначе. Коллеги шептались за его спиной о том, что он начал походить на сутулого старика.

Подобное унижение трудно представить, но актер так сильно боялся свою жену, что даже не приглашал в дом сына Владимира от первого брака, с которым встречался в гараже. Впоследствии такие отношения с отпрыском обернулись страшной трагедией.

В подростковом возрасте звездный наследник пристрастился к запрещенным препаратам, в чем Тихонов, всегда уделявший мальчику слишком мало внимания, винил себя. Все это еще сильнее отдалило звезду экрана от Тамары, рядом с которой счастливым он так и не стал.