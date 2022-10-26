Такое случается один раз в жизни: то, что удалось Рязанову, не удалось никому

Важное место в саундтреке к фильму «Служебный роман» занимает песня «У природы нет плохой погоды». Вокал Алисы Фрейндлих звучит в ленте на фоне занесенной снегом Москвы. Как выяснилось, и эти кадры, и песня появились совершенно случайно. В 1976 году снег в центральной части России выпал необычайно рано — уже 25 сентября. Во дворах и на улицах столицы разноцветная листва покрылась инеем и сугробами.

Заметив такой яркий контраст, Эльдар Рязанов отменил запланированные съемки в павильоне и вместе с оператором начал работать «на природе», желая запечатлеть аномалию. Режиссер оправданно считал, что такая удача случается раз в жизни.

Более того, катаклизм вдохновил Рязанова и на написание песни. Ту самую известную строчку «Каждая погода — благодать» он сочинил, гуляя по заснеженному пустому лесу. Он быстро написал стихи, но отправлять их композитору Андрею Петрову под своим именем постеснялся. Вместо этого он заявил ему, что текст взял из стихотворения Уильяма Блейка. Секрет авторства открылся лишь позже.