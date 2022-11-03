Такое простить нельзя? Макарский вступился за бросившего его отца

Антон Макарский известен по ролям во множестве успешных фильмов и сериалов. Зрители внимательно следят за жизнью актера, однако мало кто знает, насколько сложными были отношения знаменитости с его биологическим отцом.

Как оказалось, мама будущей знаменитости рассталась со своим возлюбленным Иосифом Кременецким еще до рождения их общего сына. После расставания Иосиф пропал и не интересовался подрастающим наследником. Воспитывал же Антона его отчим Александр Макарский.

Встреча звезды экрана с биологическим отцом состоялась после его 40-летнего юбилея. По словам Кременецкого, в юности он испугался ответственности, сбежал за границу от своей семьи и только сейчас вернулся обратно.

При этом Макарский не скрывает, что он не злится на своего папу. Артист давно простил его и был счастлив, что им наконец-то удалось встретиться спустя столько лет.