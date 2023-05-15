Такое невозможно: к внешности детей Майкла Джексона есть как минимум один вопрос

Майкл Джексон трижды становился отцом. В 1997 году родился его сын Принс Майкл Джексон I, а через год — дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон. Спустя еще четыре года на свет появился второй сын музыканта Принс Майкл Джексон II. Артист все свое время посвящал наследникам, которые с теплотой вспоминают свое детство. При этом многие поклонники уверены, что исполнитель на самом деле не является их биологическим родителем.

Дело в том, что все трое детей совершенно не похожи на Джексона. Ни в чертах лица, ни даже в цвете кожи нельзя угадать музыканта, ведь два брата и сестра — обладатели белого оттенка. Майкл же был темнокожим.

Поэтому фанаты до сих пор строят теории. По их мнению, Джейсон усыновил этих детей и обязал родных хранить тайну. Другие же считают, что он обращался за помощью к суррогатной матери, а генетическим материалом с ним поделился кто-то из его близких друзей.

При этом ученые уверены, что на самом деле подобное возможно, а музыкант не обманывал публику. Всю жизнь Майкл страдал витилиго, чем страдают и его дети, из-за чего цвет кожи певца со временем стал белым. И темные оттенки кожи передаются через женщин, а в роду артиста далеко не все были темнокожими. И в совокупности эти факторы привели к тому, что все его дети не имеют никакой схожести со своим отцом.