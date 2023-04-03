Такое нельзя простить: возмутитесь, узнав, какую сцену вырезали из «Бригады»

Криминальный сериал «Бригада» стал настоящим культурным феноменом. В течение двух лет режиссер Алексей Сидоров снимал легендарное шоу, но из-за требований продюсеров был вынужден избавиться от многих уже готовых сцен, которые делали историю еще интереснее.

Так, в одном из эпизодов постановщик решил глубже показать характер своего главного героя Саши Белого. По сценарию Сергей Безруков должен был плакать во время разговора со своей женой Ольгой, которую сыграла Екатерина Гусева. Таким образом режиссер собирался раскрыть человечность бандита и его противоречивость.

Однако в итоге эту сцену решили вырезать. Как были уверены создатели, Саша Белый являлся криминальным авторитетом, так называемым «железным парнем», поэтому ни в коем случае не мог показывать эмоции и плакать даже в разговоре со своей женой.