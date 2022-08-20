Таким не помнят: Джеки Чан взбудоражил фанатов архивным снимком

Подаривший миру кучу стоящих боевиков Джеки Чан вызвал у преданных поклонников приступ ностальгии. Виной тому оказалось всего одно фото из молодости: ранее этого кадра фанаты не видели.

Одной из самых дорогих сердцу работ для Джеки Чана стало сотрудничество с собственным соотечественником, популярным в Китае местным режиссером Алексом Лоу. В свое время жена Лоу, Мэйбл Чу помогла Чану «добить» документальный фильм по истории любви родителей Чана.

На днях китайский каскадер решил еще раз поблагодарить близких ему по духу людей, а заодно поделился уникальным снимком, порадовав добрую часть аудитории. Джеки Чан сознался: в этом фото заложено очень много смысла, и долгое время кадр был для него более, чем просто ценен. На днях стало известно, что близкий друг Джеки Чана скончался: он долго боролся с тяжелым недугом. Теперь этот снимок вызывает не только трепет, но и грусть.

Откровенность актера преданные подписчики поспешили оценить в комментариях. За считанные часы фанаты забросали Чана комментариями и лайками в качестве поддержки. Некоторые из этих реплик были особенно ценными.

«Молодой совсем», «Покойся с миром, Алекс Лоу», «Мы любим тебя, молодой Джеки», «Любовь к вам несется из южной Индии», «Голос! Идол! Вы вечно молоды», «Правильно, Джеки. Близкими людьми нужно дорожить», — не смогли промолчать они.

Фото: социальные сети Джеки Чана