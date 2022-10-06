Таким его не видели: как Вован из «Реальных пацанов» выглядел с волосами

Владимир Селиванов хорошо известен российскому зрителю по роли обаятельного, но слегка застенчивого автомеханика Вована из сериала «Реальные пацаны». Именно в этом образе он сумел обрести немало поклонников.

Фанаты сериала привыкли к тому, что их любимый герой обладает заметной лысиной. Но так было далеко не всегда: как шутит сам актер, с годами от него сбежали и друзья, и волосы. На снимках из соцсетей Селиванова, где ему еще не исполнилось и двадцати лет, артист предстает с густой шевелюрой, от которой сейчас остались лишь воспоминания.

Интересно, что сейчас Селиванов гораздо более популярен не как актер, а как музыкант. Его хип-хоп проект VAVAN стремительно набирает популярность, а песни «Зажигалка», «#Некорона» и «Суетолог» стали настоящими народными хитами.

Сам артист объясняет журналистам, что не собирается выбирать, что важнее для него — музыка или актерская профессия. Селиванов предпочитает совмещать в своей жизни и одно, и другое.