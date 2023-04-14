Таким Андрея Соколова вы не видели 30 лет: взгляните, как изменили красавца усы

Андрей Соколов считался главным секс-символом перестройки. В драме «Маленькая Вера» актер вместе с Натальей Негодой появился в пикантных сценах, «взорвавших» некогда пуританский советский кинематограф. С этой картины карьера Соколова резко пошла в гору.

Режиссеры буквально заваливали красивого и талантливого артиста предложениями о ролях, однако Андрей тщательно отбирал проекты. С годами фильмография Соколова пополнилась картинами «Раз, два — горе не беда!», «Зал ожидания», «Царь Иван Грозный» и другими работами.

Любопытен образ актера в ленте 1990 года «Охота на сутенера». Андрей сыграл одну из главных ролей и предстал в непривычном для себя виде. У Соколова были густые усы и всклокоченная шевелюра. Здесь актер совершенно не похож на рокового красавца-интеллигента из «Маленькой Веры».

Сегодня Андрею 60 лет, и он по-прежнему востребован в профессии. Личная жизнь артиста складывается не менее насыщенно, чем карьера. Соколов был женат трижды, а его романам нет числа. Однако все браки актера рухнули, и сегодня он официально свободен. От третьей жены у Андрея есть дочь София, с которой он сохранил теплые отношения.