Таких красавцев еще поискать: гляньте на мужа звезды «Содержанок» Ахмедовой

Сериал «Содержанки» покорил сердца миллионов телезрителей. Актерский состав, сценарий, игра — все это просто завораживает. Но сегодня речь не про сериал, а про любовь всей жизни, которая сейчас есть у одной из актрис сериала Сабины Ахмедовой. Глядя на девушку, создается впечатление, что Бог вложил в нее все самое лучшее. Это настоящее чудо!

Но видели ли вы, как выглядит муж Сабины Ахмедовой? Если нет, то вы многое пропустили! Около 25 недель назад на странице в социальной сети появилась фотография Сабины Ахмедовой и Никиты Душкина. Сабина подписала фото:

«С днем рождения, любимый! Как же хорошо, что ты есть».

Никита Душкин внешне полностью соответствует Сабине. Он харизматичный, с интересной внешностью. У него красивые глаза, очень милая улыбка и слегка великоватый нос. Сам бородатый мужчина, видимо, нравится Сабине. Эх, да что там говорить! Они выглядят такими счастливыми и беззаботными, что внешность не играет никакой роли. Для кого-то он идеальный мужчина во всех планах, а кто-то будет его критиковать. Но на странице о них отзываются так: