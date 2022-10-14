Такие связи в СССР осуждались: как Русская Эммануэль всколыхнула публику

Анна Назарьева стала известна не только благодаря своему таланту, но и актерской смелости: актриса никогда не боялась откровенных сцен и даже получила прозвище Русская Эммануэль. При этом эпатировала публику артистка не только на экране, но и в личной жизни.

Дело в том, что главным мужчиной в ее жизни стал режиссер Александр Полынников. С постановщиком она познакомилась на съемках фильма «Просто ужас», когда ей было 11 лет, а ему — 39. Режиссер сразу же обратил внимание на юную артистку и уже в одном из следующих фильмов дал ей главную роль. На съемочной площадке Полынников с большой заботой относился к юной знаменитости, поэтому 15-летняя звезда влюбилась в него.

Сначала режиссер не замечал знаки внимания от артистки, а когда коллеги указали ему на это, то смело заявил, что женится на ней, как только она станет совершеннолетней. Назарьева не забыла обещание и уже при следующей встрече напомнила режиссеру о его словах. А он отвел ее в ЗАГС.

Неравный брак шокировал все окружение знаменитостей. Многие были уверены, что Полынников был увлечен красотой молодой артистки, которая уже тогда не стеснялась откровенных сцен, а их брак развалится спустя несколько лет. Лишь отец Назарьевой поддержал дочь и заверил, что будет любить любого ее избранника и относится к ее выбору с уважением.

В итоге публика ошиблась. Супруги до сих пор вместе, а в большей части фильмов Полынникова снималась именно Назарьева. Режиссер сделал из своей супруги звезду, а она помогла успеху его картин яркими перевоплощениями.