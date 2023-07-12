Такие люди в СССР на вес золота: кем трудился Лелик в «Бриллиантовой руке»

Колоритный Лелик из «Бриллиантовой руки» получился самым загадочным героем ленты наравне с «шефом». Неизвестно, откуда взялся этот персонаж и чем он занимается кроме «карьеры» жулика. Но если внимательно присмотреться к Лелику и его навыкам, то можно сделать некоторые выводы.

Леонид Гайдай «рассыпал» по всему фильму немало подсказок о личности этого героя. Персонаж Анатолия Папанова отлично водит авто, плавает с аквалангом и умеет драться. Также он сверяет время по хронометру, а не по часам. Исходя из этого, поклонники ленты сделали вывод о том, что Лелик — это бывший военный или боец морской пехоты.

Что касается текущей деятельности героя, то он, скорее всего, автомеханик. Бандиты в СССР не могли оставаться без работы, чтобы не навлечь на себя подозрения. Вот Лелик и обосновался на станции технического обслуживания. К слову, в те годы профессия автомеханика ценилась очень высоко, так что у жулика было надежное прикрытие.

К концу фильма герои оказываются в мастерской Лелика, которая по всем признакам является действующей.