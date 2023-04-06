Такие гены не испортить: не поверите, но это мама Вики из «Кухни» (фото)

Роль расчетливой карьеристки Виктории в ситкоме «Кухня» подарила Елене Подкаминской любовь миллионов зрителей. Они наперебой восхищаются не только Викторией Сергеевной, но и ее мамой.

Миниатюрная и ухоженная женщина вызывает восторг у поклонников актрисы. Она выглядит поразительно молодо. Модная стрижка на крашеных в оттенки молочного шоколада волосах и аккуратный макияж — просто не верится, что Светлане Подкаминской 70 лет. Синий бархатный пиджак и платье с аппликацией из пайеток выдают в маме Елены стильного человека, в равной степени обладающего вкусом, чувством меры и такта.

Ее наряд слегка обнажает шею. Удивительно, но и там у нее нет типичных для почтенного возраста признаков старения. Во взгляде этой красивой женщины чувствуется теплота и нежность. «Мама-чудо! Понятно, в кого вы», «Просто невозможно оторвать глаз, богини», «А мама какая молодая», — пишут актрисе в комментариях.