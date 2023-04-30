Такая же, как в «Бригаде»: фото 46-летней Екатерины Гусевой взбудоражило народ

Криминальная сага «Бригада» сделала Екатерину Гусеву всенародной любимицей. Она сыграла в сериале верную жену Саши Белого. Героиня прошла сложный путь — от милой скрипачки до женщины со стальным стержнем. С момента выхода «Бригады» прошло больше 20 лет, но Екатерина с тех пор почти не изменилась.

Сегодня актрисе 46 лет, но она и не думает стареть. Гусева так же очаровательна и мила, как и в начале своей карьеры. У актрисы роскошные длинные волосы, гладкая кожа и естественная красота. Изумленные и восхищенные поклонники звезды считают, что ей как-то удалось остановить время, и отчаянно пытаются разгадать секрет Екатерины.

Гусева признается, что не делает ничего особенно для поддержания красоты и молодости. Она соблюдает диеты, активно занимается спортом и посещает СПА-салоны. Екатерина категорически против уколов ботокса и подобных процедур.

Свой путь в кино Гусева начала в конце 90-х, когда снялась в триллере «Змеиный источник». В 2002 году вышел сериал «Бригада», который принес ей оглушительную популярность. С тех пор актриса активно снимается в кино и играет в спектаклях. С личной жизнью у Екатерины тоже полный порядок. В 1996 году она стала женой бизнесмена Владимира Абашкина. У пары двое детей.