«Такая страшная»: внешний вид новорожденной малышки Самбурской любого повергнет в шок

Личная жизнь Настасьи Самбурской окутана множеством тайн и слухов. Звезда «Универа» встречалась с белорусским певцом, известным под псевдонимом IVAN, и недолго была замужем за актером Кириллом Дыцевичем. Красавице приписывали романы с такими звездными мужчинами, как Тимур Батрутдинов и Стас Ярушин. Поклонники 36-летней актрисы ждут, когда она наконец-то обзаведется любимым человеком и ребенком.

Недавно Самбурская обрадовала подписчиков. Артистка поделилась кадрами, на которых держит новорожденную малышку. Правда, видео сопровождает странный комментарий:

«Солнышко, я поздравляю. У тебя такая страшная дочь».

Оказывается, знаменитость в очередной раз разыграла фанатов, показав в кадре муляж ребенка. Настасья Самбурская снялась в одной из главных ролей в предстоящей комедии «Теща». Актриса сыграла беременную дочь главной героини в исполнении Ларисы Гузеевой, которой предстоит схлестнуться с зятем, сыгранным Гариком Харламовым.