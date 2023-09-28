Так жить нельзя: Соседов справляет нужду на улице и спит на продавленном диване

Музыкальный критик Сергей Соседов устал от постоянных скандалов и решил сбежать от общества. На выходных ведущий уезжает на дачу, где проводит время с минимальным уровнем комфорта.

В шоу «Секрет на миллион» Соседов показал, где черпает силы для дальнейшей работы. Дорога до Митяево, где расположена загородная резиденция звезды, занимает около четырех часов. Там музыкальному критику приходится немало поработать физически, чтобы привести участок в порядок. Ведь кроме него на дачу наведывается еще и горячо любимая Сергеем мама.

Знаменитый скандалист поделился, что на участке совсем нет удобств. Даже туалет располагается на улице — это классическая уборная типа «дырка в полу». Моется ведущий из огромной бочки, которая также стоит во дворе. А спать звезде приходится на продавленном диване, но Соседов готов довольствоваться и этим.