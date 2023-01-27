Так же сильно, как россияне любят Лютаеву, они не выносят ее дочь: и вот почему

Татьяна Лютаева прославилась на весь СССР благодаря серии фильмов Светланы Дружининой о приключениях гардемаринов. После этого в ее карьере было множество ярких проектов, среди которых, например, «Меченосец» и детектив «За последней чертой», а в 1988 году она стала мамой. Дочь артистки Агния Дитковските решила пойти по стопам прославленной матери, но не смогла добиться такого же успеха у публики.

Впервые Агния дебютировала на экранах в фильме «Жара», после чего ее талант заметили отечественные режиссеры. Она, например, исполнила роли в драме «Отторжение» и в двух частях блокбастера «На игре», а также зрители могли видеть ее в музыкальных клипах у российских артистов.

При этом, несмотря на востребованность, многие все равно активно осуждают 34-летнюю артистку. Ее регулярно сравнивают с прославленной матерью, а зрители уверены, что Агния не отличается талантом и не справляется со многими своими ролями. А ее красота, которая привлекает поклонников, рано или поздно всем надоест, и, как считают пользователи Сети, публика о ней забудет.