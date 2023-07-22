Так вот почему Аффлек женился: взгляните на 53-летнюю Дженнифер Лопес без грима

Свадьба Бена Аффлека и Дженнифер Лопес стала одной из самых обсуждаемых в прошлом году. Недавно артисты отметили год совместной жизни.

Поклонники пары считают, что брак пошел Джей Ло только на пользу, ведь поп-звезда день ото дня становится все краше. Недавно певица предстала перед публикой в натуральном виде без единого намека на макияж. Без «штукатурки» и ретуши 53-летняя Лопес выглядит замечательно: красивая кожа, отсутствие морщин, подтянутое тело. Неудивительно, почему Аффлек предпочел именно ее своей супруге Дженнифер Гарнер, которая теряет былую красоту.

В чем же секрет вечной молодости Джей Ло? По словам специалистов, здесь не обошлось без аппаратной косметологии. Благодаря волновым лифтингам подтягивается овал лица и устраняются отеки. Секрет номер два — тренировки. Лопес делает упор на отжимания и выпады с гантелями, а также она обожает упражнения на фитболе и танцы. По словам певицы, она не соблюдает строгих диет.