Так вот кто пел заставку к «Спокойной ночи, малыши!»: в СССР его знали все

Узнаваемую мелодию из любимой телепрограммы детей СССР «Спокойной ночи, малыши!» повзрослевшие зрители помнят до сих пор и без труда могут напеть. Но не все догадывались, кто исполнял песню «Спят усталые игрушки». А ведь артиста, скрывавшегося за кадром, на самом деле знали все жители Советского Союза.

Одним из главных исполнителей композиции был актер Олег Анофриев. Он снимался в «Сказке о потерянном времени», «Там, на неведомых дорожках...», «После дождичка в четверг» и во многих других картинах. И в еще большем количестве лент звучит голос актера: это он пел «Не вешать нос», «Ничего на свете лучше нету» и «Я на солнышке лежу».

В 1992 году он дебютировал на экране как режиссер с фильмом «Быть влюбленным». Главные роли в картине получили Галина Польских, Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Позже Анофриев трудился ведущим на разных телепрограммах. В 2004 году ему было присвоено почетное звание «Народного артиста Российской Федерации». Хотя он всю жизнь страдал от болезни сердца, актеру удалось прожить до 87 лет. Он скончался в марте 2018 года.