Так умер Черкасов или нет? В «Мосгазе» оставили подсказку, которую поняли не все

Финальный сезон детектива «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» закончился в самом конце ноября. Зрители, внимательно следившие за приключениями смелого сыщика, остались в недоумении после последнего эпизода, ведь судьба любимого героя покрыта тайной.

Так, в последние минуты Черкасов в исполнении Андрея Смолякова остается раненым в горящем доме. Он уже вышел на пенсию, но решил вернуться, чтобы поставить точку в последнем расследовании. Но ему не удается выйти победителем из драки со злоумышленником.

Финальные сцены разделили фанатов на два лагеря. Кто-то уверен, что Черкасову не удалось выжить. Другие же считают, что сыщик обязательно вернется на экраны. Подтверждают эту версию и недавние новости. Как оказалось, «Мосгаз» вернется с 10-м сезоном уже в следующем году.

Черкасов же, как считают внимательные зрители, непременно выжил. Герой выступит в новых сериях консультантом, а его место в милиции займет герой Виктор Ковалев, роль которого исполняет Андрей Мерзликин. Этого персонажа продюсеры специально ввели в сериал, чтобы намекнуть на будущее Черкасова.

Сами артисты и создатели сериала при этом пока никак не прокомментировали будущее проекта. Но, как уверены поклонники, они совсем скоро выпустят официальные заявления, в которых ответят на часть вопросов.