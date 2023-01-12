Так откровенно да на старости лет: Шэрон Стоун показала, как выглядит в бикини

Шэрон Стоун последние годы все реже и реже появляется на экранах. Актриса предпочитает наслаждаться жизнью и посвящает время отдыху, рассказывая о своих буднях в социальных сетях.

Так, недавно она поделилась весьма откровенным снимком, на котором позирует в бикини. Артистка решила отправиться на пляж в Лос-Анджелесе и похвасталась своей фигурой, примерив весьма откровенный купальник.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации звезды «Основного инстинкта». В комментариях к записи можно увидеть сотни комплиментов, в которых фанаты расхваливают фигуру 64-летней артистки и хвалят ее за смелость, которая позволила ей поделиться кадром.

«Выглядишь потрясающе», «Ты всегда очень красивая», «Главная звезда Голливуда», — пишут фанаты.

Также многие поклонники признались, что именно пример артистки заставил их самих заняться собственным здоровьем. Глядя на Стоун, они отправились в тренажерные залы и поддерживают себя в спортивной форме.

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