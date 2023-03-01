Так много вопросов и так мало ответов: от фото спальни Лещенко испытаете оторопь

Лев Лещенко вместе с женой Ириной несколько лет назад решил приобрести для своей большой семьи загородный дом на берегу реки Клязьма. Огромный особняк знаменитости оформили в трех стилях — классика, ампир и прованс. Дизайном занималась супруга артиста. И, как оказалось, у поклонников возникло множество вопросов при виде дома знаменитости.

Так, большее недоумение у публики вызвали спальни Лещенко. Музыкант расположил их под крышей, поэтому помещения отличаются очень низкими потолками. К тому же в каждой из них всего лишь одно окно, которое едва освещает комнату.

Поклонникам, которые познакомились с убранством дома в рамках шоу «На дачу!», показалось странным решение оформить спальни в таком стиле. По их мнению, в этих помещениях невозможно даже выпрямиться во весь рост, а о комфортном проживании и думать не приходится. К тому же яркие цвета стен и необычные окна делают их похожими на сказочные домики, а не на полноценные комнаты.