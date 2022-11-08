Так и не стала соперницей: как Варлей «разрушила» карьеру младшей сестры

Наталья Варлей уже со своих первых ролей стала любимицей советского зрителя. Она успела сыграть множество ярких персонажей, которые давно стали классикой кинематографа. По подобному пути могла пойти и ее младшая сестра Ирина, но знаменитая актриса сделала так, чтобы этого не случилось.

В кино Ирина попала в возрасте 16 лет. В то время Наталья уже была большой звездой, а ее младшая сестра только ходила в драматический кружок. Но по совету родственницы сходила на пробы в картину «Вальс» и получила главную роль.

После этого в карьере артистки было еще два фильма — «Преждевременный человек» и «Юлька». В них Ирина показывала достойную игру, из-за чего режиссеры и зрители были уверены, что она обязательно пойдет по стопам сестры и прославится. Однако артистка выбрала совершенно другую судьбу.

Как признавалась сама Ирина, она не захотела стать кинозвездой именно из-за Натальи. Она видела, с какими сложностями сталкивается сестра и насколько тяжела работа актера, поэтому выбрала себе вполне заурядную профессию, получив инженерно-строительное образование.

С того времени младшая сестра Натальи Варлей никогда не появляется на экранах. Она ведет спокойную жизнь, а не так давно отметила 69-й день рождения.