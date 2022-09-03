Так и не смогла простить: почему Гурченко до самой смерти ненавидела родную дочь

Людмила Гурченко отдавала всю себя кино, а вот отношения с единственной дочерью Марией у звезды не задались.

Мария подарила Гурченко двоих внуков – Марка и Елену. У Елены есть 14-летняя дочь подросток, сейчас женщина ожидает второго ребенка. А вот Марка, любимца Гурченко, давно нет с нами. 16-летний парень умер от передозировки запрещенными веществами. С тех пор Людмила Гурченко затаила на дочь обиду за то, что она не уберегла сына – пишет «Комсомольская правда».

Мать и дочь много лет не общались, но незадолго до своей смерти в 2017-м году Елена вспоминала покойную маму: