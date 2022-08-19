Так и не нашла личное счастье: за что Аллегрова тайно мстила Магомаеву

Музыкально-театральная семья Ирины Аллегровой в 1961 году переехала из Ростова-на-Дону в Баку. Родители будущей певицы начали работать в местном театре музыкальной комедии. Вскоре дом Аллегровых стал местом для дружеских посиделок: по вечерам Ирина могла встретить в гостях Татьяну Шмыгу, Галину Вишневскую, Мстислава Ростроповича. Часто приходил и Муслим Магомаев, которым юная Ирина восхищалась.

Магомаев стал одним из первых наставников Аллегровой, показав ей азы эстрадного вокала. Но по мере взросления начинающая певица стала воспринимать учителя и с романтической точки зрения. Артист, который был старше Ирины на 10 лет, взаимностью ей не ответил. Назло ему, фактически из мести, 19-летняя Аллегрова в 1971 году выскочила замуж за первого же ухажера — баскетболиста Георгия Таирова. Брак был неудачным, даже несмотря на рождение дочки Лалы, поэтому уже через год пара развелась.

В будущем Аллегрова выходила замуж еще три раза, но так и не обрела личное счастье. Каждый из ее браков не длился больше 5 лет.