Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Так детям надо»: названа точная дата возвращения Пугачевой в Россию

«Так детям надо»: названа точная дата возвращения Пугачевой в Россию

10 августа 2022 09:45
«Так детям надо»: названа точная дата возвращения Пугачевой в Россию

Артистке пришлось подстраиваться под обстоятельства.

Вот уже около полугода Алла Пугачева вместе со своей семьей наслаждается жизнью за границей. Сначала знаменитости отправились в Израиль, а после обосновались в Юрмале. Артисты старались не раскрывать, когда именно планируют вернуться на родину, однако, вероятнее всего, это произойдет уже в ближайшие недели.

Дело в том, что наследники супругов в сентябре должны будут отправиться в школу. Гарри и Лиза пойдут в третий класс и их присутствие на уроках обязательно.

«Вернется в конце августа, так как детям надо в школу», — рассказывают близкие артистов.

При этом уже осенью, как пишет «Комсомольская правда», певица собирается воссоединиться со своим мужем во время каникул детей. Позже же она с семьей якобы окончательно переберется за границу, решив за это время все вопросы с подмосковной недвижимостью и учебой наследников, пока телеведущий будет гастролировать по миру.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video