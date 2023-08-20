Тает на глазах: болезненная худоба Бондарчука перепугала народ

В Сети ходят слухи о том, что у Федора Бодарчука не все гладко со здоровьем. После переезда в Северную столицу режиссер начал выглядеть не лучшим образом. Недавно в Сети появился новый снимок знаменитости, который перепугал фанатов.

Поклонники и прежде переживали из-за того, что звезда сильно похудел. Набирать килограммы супруг Паулины Андреевой даже не думает. Напротив, он исхудал еще сильнее. Интернет-пользователи в шоке из-за того, что постановщик тает буквально на глазах. Его болезненная худоба стала предметом активного обсуждения.

«Очень сильно похудел», «Совсем Паулина не кормит?», «Он скоро исчезнет», — волнуются россияне.

Тем временем Бондарчук не комментирует свой внешний вид и домыслы о том, что страдает от какой-то страшной болезни. Пока публике остается только гадать, почему кинодел так резко изменился.